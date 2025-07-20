Θέμα ωρών είναι η έλευση του νέου κύματος καύσωνα στη χώρα μας, το οποίο αναμένεται να φέρει πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη χώρα μας σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα που ξεκινά αύριο Δευτέρα (21-7-2025). Πιθανή λήξη του καύσωνα αναμένεται το Σάββατο (26-7-2025).



Οι υψηλότερες τιμές (μέγιστες τιμές άνω των 41 βαθμών) θα σημειωθούν από την Τρίτη (22-7-2025) και μετά, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι:

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες από την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:



1. Τη Δευτέρα (21-07-25) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλα τα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και πιθανώς τοπικά στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τους 38 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Τρίτη (22-07-25) η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους 37 με 38 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Τετάρτη (23-07-25) η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται πως οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά στα ανατολικά τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο οπότε θα γίνεται και επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών ανά ημέρα και πρόγνωση για τη λήξη του καύσωνα.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε το πρωί ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω του επερχόμενου καύσωνα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο Δευτέρα την Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές, άνω των 41 βαθμών, θα σημειωθούν από την Τρίτη (22-07-2025) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Στη Θεσσαλία, Τρίτη και Τετάρτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 43 βαθμούς ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 με 40. Στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσεις τους 42 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας από την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 26 με 28 βαθμούς.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

