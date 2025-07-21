Σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω του αναμενόμενου καύσωνα είναι οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων ενώ τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα από σήμερα 21/07 και για όσο χρειαστεί, 7 Λέσχες Φιλίας θα λειτουργούν 9 π.μ. - 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αυτές είναι :

Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

«Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Επίσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 ή με το 2105287800,.

Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 210 3638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ.

Κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, έχουν συγκροτηθεί ενώ η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 8.00 π.μ. - 11 μ.μ.

Για τα αδέσποτα ζώα, η Αστική Πανίδα του Δήμου έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Οι πολίτες καλούνται να βοηθήσουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, ενώ το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Τέλος, λόγω των υψηλών θερμοκρασίων ο δήμος καλεί τους πολίτες, να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια τους τις μεσημεριανές ώρες.

Πηγή: skai.gr

