Σήμερα Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ και στο Α. Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 37 βαθμούς.

την Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια και ζέστη θα έχουμε στη χώρα μας , μια και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 41 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 42 με 43 βαθμούς. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , 3 με 5 μποφόρ , την Τετάρτη στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι ελάχιστες θερμοκρασίες , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 37 με 38 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.