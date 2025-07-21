Λογαριασμός
Καύσωνας …. έρχεται , πρέπει να προσέχουμε , αλλά έχουμε περάσει και χειρότερα , μέγιστες τιμές τοπικά στα ηπειρωτικά 40 με 43 βαθμούς !! Πιθανή λήξη το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ και στο Α. Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς , και στα νησιά έως  34 με 37 βαθμούς. 

την Τρίτη και Τετάρτη  ηλιοφάνεια και ζέστη θα έχουμε στη χώρα μας , μια και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 41 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά  42 με 43 βαθμούς.   Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  – ΒΔ , 3 με 5 μποφόρ , την Τετάρτη στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι  ελάχιστες θερμοκρασίες , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια. Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 37 με 38  βαθμούς.

