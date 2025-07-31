Μετά τον καύσωνα, κακοκαιρία: Πού αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα έχουμε σήμερα, Πέμπτη στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τα ορεινά-ημιορεινά της Ηπείρου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα, που κατά τόπους θα είναι ισχυρά, το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στη δυτική Μακεδονία, τα ορεινά-ημιορεινά της Ηπείρου, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα από αργά τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ανατολικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα στα ορεινά-ημιορεινά της Ηπείρου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις Σποράδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα και στη Θεσσαλία από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.