Κακοκαιρία Coral: Σήμερα η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας - Μέχρι και -5 θα δείξει το θερμόμετρο στα βόρεια

Χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα στην ανατολική και βόρεια χώρα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής χώρας αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Αναλυτικά, στην ανατολική και βόρεια χώρα (πλην Θράκης και Δωδεκανήσων) και την Κρήτη θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων Κυκλάδων. Τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -05 (μείον 5) έως 04 με 06 βαθμούς, στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια από -03 (μείον 3) έως 06 με 08. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων Κυκλάδων. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση απο το μεσημέρι από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια λίγες νεφώσεις. Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Στο νότιο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Ζακύνθου) και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Μακεδονίας (κυρίως της κεντρικής), πρόσκαιρα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -04 (μείον 4) έως 05 με 07 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια από -01 (μείον 1) έως 09 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει ους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη λίγες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά και σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, ενώ θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Στο Ιόνιο, τη δυτική, κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν, στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

