Κακοκαιρία Adel: Εικόνες χάους στην Αττική - Γιατί πλημμύρισε η πρωτεύουσα με 40 χιλιοστά βροχής

Σε ποτάμια μετατράπηκαν σήμερα, Παρασκευή, οι δρόμοι στην Αττική λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία Adel, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην πρωτεύουσα.

Σε πολλούς δρόμους η κίνηση των οχημάτων μπλόκαρε, στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο οι πολίτες απομακρύνονταν με καρότσα λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και άντληση υδάτων.

Λόγω των έντονων φαινομένων έκλεισαν προληπτικά και σχολεία.

Στη Βουλιαγμένης έπεσε μεγάλος όγκος νερού, με τα αυτοκίνητα να δυσκολεύονται να κινηθούν.

Παράλληλα, το ποτάμι του Κηφισού φούσκωσε, αλλά όχι σε επικίνδυνα επίπεδα.

Εκτός από την έντονη βροχόπτωση, σε αρκετές περιοχές της Αττικής υπήρξε και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα προβλήματα δημιουργήθηκαν επειδή η βροχή έπεσε γρήγορα, δυνατά και πάνω από μια πόλη με περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης και αποστράγγισης.

«Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα σημαίνει άμεση επιφανειακή συσσώρευση, και όχι σταδιακή απορρόφηση. Το νερό δεν βρίσκει έδαφος να εισχωρήσει, βρίσκει μόνο άσφαλτο και τσιμέντο», σημειώνει σε ανάρτησή του.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του ΕΑΑ/meteo, η βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας έφτασε τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως ο Ζωγράφου και στου Γουδή οι τιμές κυμάνθηκαν στα 38–39 mm. Αυτές οι ποσότητες αποδείχθηκαν υπεραρκετές για να επιβαρύνουν κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, προκαλώντας τοπικές συγκεντρώσεις νερού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και μικρές πλημμύρες σε δρόμους που δεν μπορούν να αποφορτίσουν γρήγορα τον υετό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ξανά το χρόνιο ζήτημα της ταχείας επιφανειακής απορροής στο λεκανοπέδιο και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποστράγγισης», γράφει ο κ. Κολλυδάς και συνεχίζει:

«Την ίδια στιγμή, το σημερινό επεισόδιο μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης. Σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά κάλυψης και οι καταιγίδες εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης γίνεται ζωτικής σημασίας. Με καλύτερη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα δεν είναι μόνο εφικτή, είναι αναγκαία».



Πού θα συνεχιστούν τα προβλήματα

Η κακοκαιρία Adel επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-2025) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-2025) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες κυρίως των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να τηρούν τους κανόνες που προβλέπονται για την αποφυγή εγκλωβισμών και κινδύνων για ανθρώπινες ζωές.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

