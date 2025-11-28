Εντυπωσιακοί κεραυνοί φώτισαν τη νύχτα τον Αττικό ουρανό την ώρα των σφοδρών καταιγίδων, όπως τον κατέγραψε η κάμερα του MeteoLiosia Weather Obsessed, από τα Άνω Λιόσια.
Σαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία Adel με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στην Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, τη Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα μεταξύ άλλων. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στο κέντρο της Αθήνας.
Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα και όσο περνούσαν οι ώρες ενισχύονταν. Κατά τις έξι το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, ενώ κάθε λίγα δευτερόλεπτα «πέφτει» κεραυνός και ηχούν βροντές. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)
