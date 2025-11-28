Σε εξέλιξη καταιγίδα στην Αττική. Άνθρωποι του Δήμου Μοσχάτου μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού, καθώς πλημμύρισε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
Κατά τις 6 το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, με κάθε λίγα δευτερόλεπτα να «πέφτει» κεραυνό και να ηχούν βροντές. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στο κέντρο της Αθήνας.
