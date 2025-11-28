Λογαριασμός
Μοσχάτο: Μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού λόγω πλημμύρας - Δείτε βίντεο

Κατά τις 6 το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, με κάθε λίγα δευτερόλεπτα να «πέφτει» κεραυνό και να ηχούν βροντές

Μοσχάτο

Σε εξέλιξη καταιγίδα στην Αττική. Άνθρωποι του Δήμου Μοσχάτου μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού, καθώς πλημμύρισε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. 

 Κατά τις 6 το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, με κάθε λίγα δευτερόλεπτα να «πέφτει» κεραυνό και να ηχούν βροντές. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στο κέντρο της Αθήνας.

