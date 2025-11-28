Σήμερα Παρασκευή όλες οι σχολικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου θα είναι κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει έντονα την Αττική.

«Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί δημιουργούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με αποτέλεσμα ο Δήμος να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών», τονίζεται.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό και επιχειρεί σε όλο το εύρος των δημοτικών ενοτήτων, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε εξέλιξη του φαινομένου.

Αντίθετα, ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

