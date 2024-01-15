Άνοδος της θερμοκρασίας με σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το βράδυ στα δυτικά και τα νότια και από τη νύχτα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.προβλέπει το δελτίο καιρού της ΕΜΥ για σήμερα, Δευτέρα.

Ειδικότερα, στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το βράδυ στα δυτικά και τα νότια και από τη νύχτα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 και από το βράδυ στα νότια πελάγη και το Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 16 και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα δυτικά και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Από το βράδυ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια από το βράδυ πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων τη νύχτα.

Ανεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, που γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί και θα ενισχυθούν σε 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 και από το βράδυ στα νότια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν. Από το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 που γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες .

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και αργά το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα δυτικά και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα γίνουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.