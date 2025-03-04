Μπορεί η άνοιξη να μπήκε όμως σήμερα, Τρίτη ο καιρός εξακολουθεί να είναι χειμωνιάτικος με βροχές, ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία να καταγράφει πτώση στα κεντρικά και νότια.

Αναλυτικότερα, για σήμερα η Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά στο Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 14 βαθμούς, στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο νότιο Ιόνιο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

KΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα δυτικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 05 έως 13 βαθμούς και στα νότια από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 και στις Σποράδες έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-03-2025

Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτώση μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην ανατολικη Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα δυτικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, τους 16 με 17 στα δυτικά και τα βόρεια και τους 17 με 19 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

