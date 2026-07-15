Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία της επόμενης ημέρας

Η Γαλλία αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό του Ντάλας, όμως η συνολική εικόνα της στη διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι διαθέτει ένα από τα πιο ταλαντούχα σύνολα παγκοσμίως.

Οι «τρικολόρ» εντυπωσίασαν σε μεγάλο μέρος του τουρνουά, κυρίως χάρη στην εκρηκτική επιθετική τους γραμμή με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ωστόσο ο αποκλεισμός από την Ισπανία ανέδειξε και τις αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, κυρίως στις θέσεις των ακραίων αμυντικών και στη μεσαία γραμμή, όπου οι Ισπανοί αποκάλυψαν τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Με μέσο όρο ηλικίας 26,7 ετών, το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού κορμού αναμένεται να παραμείνει στη διάθεση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτέλεσε τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Γαλλίας. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από μία δύσκολη σεζόν σε συλλογικό επίπεδο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποφασισμένος στη διοργάνωση και κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έφτασε τα 64 γκολ με την εθνική ομάδα, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ».

Παράλληλα, ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές με το εθνόσημο (104), πλησίασε το ρεκόρ τερμάτων σε Παγκόσμιο Κύπελλο και παρέμεινε στη διεκδίκηση της κορυφής των σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τον Λιονέλ Μέσι.

Σημαντική αποκάλυψη αποτέλεσε ο Μικαέλ Ολίζ, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του τουρνουά. Ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου εντυπωσίασε με την τεχνική του, τις ντρίμπλες και τη δημιουργική του ικανότητα, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι της επόμενης ημέρας της εθνικής Γαλλίας.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στα 29 του χρόνια, κατάφερε επίσης να βρει πιο σταθερό ρόλο στους «μπλε», ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με πέντε γκολ, ενώ οι Μπράντλεϊ Μπαρκολά και Ντεζιρέ Ντουέ άφησαν θετικές εντυπώσεις και αναμένεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στο μέλλον.

Στην άμυνα, το δίδυμο των Νταγιό Ουπαμεκανό και Γουίλιαμ Σαλιμπά αποτέλεσε μία από τις σταθερές της ομάδας, δημιουργώντας μια αξιόπιστη βάση για τα επόμενα χρόνια.

Ο Αντριέν Ραμπιό, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε σε όλα τα παιχνίδια, επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο και ήταν ένας από τους λίγους Γάλλους που ξεχώρισαν στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία.

Τα νέα πρόσωπα που περιμένουν την ευκαιρία τους

Ποδοσφαιριστές όπως οι Ραγιάν Τσερκί, Μαγκνές Ακλιούς, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί και Μαλό Γκουστό δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση, όμως η ηλικία και το ταλέντο τους αφήνουν περιθώρια για σημαντική παρουσία στο μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Μανουέλ Κονέ, ο οποίος κέρδισε έδαφος κατά τη διάρκεια του τουρνουά και εξελίχθηκε σε μία αξιόπιστη επιλογή για τη μεσαία γραμμή, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τους Ραμπιό και Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο Μάικ Μενιάν, παρότι δεν χρειάστηκε να επέμβει πολλές φορές, αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα για τα επόμενα χρόνια, λόγω και της μεγαλύτερης... διάρκειας ζωής που έχουν οι καριέρες στη συγκεκριμένη θέση.

Οι προβληματισμοί για τη συνέχεια

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τα άκρα της άμυνας. Οι Λικά Ντιν και Τεό Ερναντέζ δεν κατάφεραν να καλύψουν τις αμφιβολίες που υπήρχαν πριν από τη διοργάνωση, ενώ ο Ζιλ Κουντέ, αν και βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, δεν έπεισε απόλυτα. Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για τον διάδοχο του Ντεσάν.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έχασε τρία παιχνίδια, δεν μπόρεσε να έχει την επιρροή που αναμενόταν, ενώ ο Ιμπραΐμα Κονατέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει στην ιεραρχία τους Ουπαμεκανό και Σαλιμπά.

Παράλληλα, η επόμενη ημέρα θα φέρει ερωτήματα για τους Λικά Ερναντέζ και Ενγκολό Καντέ, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν καθόλου στη διοργάνωση, αλλά και για τους Ζαν-Φιλίπ Ματετά και Μάρκους Τουράμ, καθώς ο ανταγωνισμός στην επίθεση είναι πλέον ιδιαίτερα έντονος, ειδικά με την επιστροφή του μεγάλου απόντα, Ούγκο Εκιτικέ.

Η Γαλλία μπορεί να απέτυχε να φτάσει στον τελικό, όμως διαθέτει έναν εξαιρετικά ταλαντούχο κορμό. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης εποχής θα είναι να μετατρέψει αυτό το πλούσιο δυναμικό σε νέους τίτλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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