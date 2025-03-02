Νεφώσεις και λίγες βροχές σήμερα στη χώρα- Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα, Κυριακή τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και τα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Επίσης, λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα βόρεια θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά όπου θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 17 και στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα πυκνότερες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα πυκνότερες, με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βορειότερα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και τοπικά στα βόρεια έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε στα θαλάσσια - παραθαλάσσια υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

