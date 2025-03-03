Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και κυρίως στο Ιόνιο, μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 15 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 που βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 και στην Κρήτη τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 και στις Σποράδες έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

