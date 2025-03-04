Σήμερα Τρίτη Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα υπάρχει λίγη μόνο συννεφιά. Στη υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και μόνο στην Κρήτη είναι πιθανό να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 11 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 , στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς,

Την Τετάρτη Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες , με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πέμπτη και Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός , οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β 6 με 7 και στα Α τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

