Καιρός: Συννεφιά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Που θα σημειωθούν καταιγίδες

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά και σταδιακά στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νότια Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 30 και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και το απόγευμα στα ηπειρωτκά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και από το βράδυ στην κεντρική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια Δωδεκάνησα πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-05-2024

Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα οι οποίες θα εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόνησσο, από τις προμεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το απόγευμα στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάννησα. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 26 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-05-2024

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά με πιθανότητα να σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Βελτίωση θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη βόρεια ηπειρωτική χώρα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά ασθενείς μεταβλητοί, στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά στα νοτιοανατολικά 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης από τις βραδινές ωρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-05-2024

Στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ηπειρωτικά, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 και στα πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βορειοδυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα

