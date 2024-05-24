Σήμερα Παρασκευή: Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα Β - ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς.

Το Σάββατο αρχικά γενικά αίθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι Β 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

Την Κυριακή άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

