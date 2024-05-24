Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια και μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 28 με 30 και στη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανόν στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία και τα κεντρικά ηπειρωτικά και σταδιακά στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις βραδινές ώρες θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά - βορειοδυτικά, τα κεντρικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

