Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με χιόνια, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι φτάνουν μέχρι τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και την Πέμπτη (16/01) και αναμένεται να χτυπήσουν με χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ βροχές θα σημειωθούν σε Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία τις Σποράδες και την Εύβοια.

Το θερμόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα φθάσει τους 14 με 16 βαθμούς.

Αντίθετα, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 18 - 19 βαθμούς, με ίσως κάποιες βροχές στα Δωδεκάνησα.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Καταιγίδες έπληξαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική προκαλώντας μποτιλιάρισμα σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ ανάλογα περιορισμένα προβλήματα παρατηρούνται σε δρόμους ανά τη χώρα

Η κυκλοφορία διεκόπη στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της διασταύρωσης των Βιλίων λόγω χιονόπτωσης. Στη συνέχεια όπως έγινε γνωστό διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η Μακεδονία και η Θράκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από χθες, καθώς χιονόπτωση και αυξημένος όγκος νερού, προκαλούν προβλήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για τα αυτοκίνητα, που κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία γίνεται με δυσκολία καθώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών έχει σχηματιστεί παγετός.

Σε ένταση βρίσκονται τα καιρικά φαινόμενα στην Κεντρική Ελλάδα, δηλαδή Φθιώτιδα, την Ευρυτανία και τη Φωκίδα, ιδιαίτερα στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους και σε υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα. Πυκνή χιονόπτωση καλύπτει τα χωριά περιφερειακά του Παρνασσού όπως η Αμφίκλεια, ο Επτάλοφος, το Πολύδροσο και τα χωριά της Γραβιάς.

Στην πλευρά της Φθιώτιδας και της Φωκίδας χιονίζει στην Παύλιανη, αλλά και τα ορεινά χωριά της Φωκίδας. Στην περιοχή της Υπάτης τα ορεινά χωριά έχουν ντυθεί στα λευκά με το χιόνι να φτάνει τους 15 πόντους.

Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε δρόμους της Καλαμάτας, καθώς και σε κοινότητες όπως στη Μικρή Μαντίνεια και τις Κιτριές όπου παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και βάρκες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε παραλιακά καταστήματα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά και νότια), τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα τις Κυκλάδες.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές.- ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και στα βόρεια 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τη δυτική), τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση στα ανατολικά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα νότια ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες με γρήγορη εξασθένηση, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια και τα κεντρικά.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική) νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.