Δυνατό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας κατά τη διάρκειας της χθεσινής βραδιάς, σε όλη τη Μεσσηνία

Οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση προκάλεσαν ζημιές στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας καθώς και στην περιοχή της μεσσηνιακής Μάνης.

Βίντεο από τη Μικρή Μαντίνεια και τις Κιτριές:

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr δέντρα ξεριζώθηκαν, εξοπλισμοί καταστημάτων παρασύρθηκαν, ενώ αρκετές βάρκες στο λιμάνι της Καλαμάτας έχουν βουλιάξει.

Από την ισχυρή νεροποντή στις Κιτριές φερτά υλικά και πέτρες απέκλεισαν τον δρόμο προς το λιμάνι ενώ, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, οχήματα και βάρκες παρασύρθηκαν από τη δύναμη του νερού προς διάφορες κατευθύνσεις.

Εντονο ήταν το πέρασμα της νυχτερινής κακοκαιρίας από την περιοχή της Μικρής Μαντίνειας. Λόγω της διαρκούς και ισχυρής βροχόπτωσης μεγάλες ποσότητες νερού κατέβηκαν από ρέμα σε κοντινή απόσταση από το λιμανάκι του Κωνσταντινέα (οδός Πεζορτής) με αποτέλεσμα για ώρες να κλείσει ο παραλιακός δρόμος από φερτά υλικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.