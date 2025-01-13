Άστατος θα είναι και σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με βροχές άλλα και χιονοπτώσεις, ενώ κλειστά θα είναι και τα σχολεία σε πολλούς δήμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις, σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Αντίστοιχα, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο θυελλώδεις βορειοανατολικοί εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξεως των 3 με 4 βαθμών. Θα κυμανθεί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από -05 (μείον 5) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από 04 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 15, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 14 έως 19 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ είναι πιθανό να χιονίσει και σε πεδινές περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ είναι πιθανό να χιονίσει και σε πεδινές περιοχές.

Άνεμοι: Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια 7 με 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 04 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι τοπικά ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα ημιορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στην κεντρική Στερεά και σε ημιορεινές περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί, στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στις βορειότερες περιοχές από 02 έως 10 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά τμήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα δυτικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Στα νότια νότιοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νότια από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 09 έως 15 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές τοπικά ισχυρές στα ανατολικά. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 και στις Σποράδες από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα, Δευτέρα - Η λίστα

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες προσχολικής αγωγής και σε όλα τα ειδικά σχολεία.

Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης, δήμου Βέροιας, ενώ χωρίς μαθήματα θα είναι και σχολεία σε Ριζώματα, Δάσκιο, Σφηκιά, Τριπόταμο και Ραχιά.

Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία:

Ο Δήμαρχος Βέροιας ανακοινωσε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των παρακάτω σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων- Δάσκιου- Σφηκιάς,

2. Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων,

3. Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων,

4. Δημοτικό Σχολείου Τριποτάμου-Ράχης και το

5. Νηπιαγωγείο Τριποτάμου,

Επίσης κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων σήμερα Δευτέρα 13/01/2025, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Δήμος Νάουσας

Ανάλογα μέτρα έλαβε και ο Δήμος Νάουσας, με τον δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη να ανακοινώνει το κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων και των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Στον Δήμο Έδεσσας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διευκόλυνση του προγραμματισμού των οικογενειών. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον Δήμο Πέλλας.

Κλειστά θα είναι και τα σχολεία στους δήμους Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά.

Με ανακοίνωσή τους οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά ενημερώνουν ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, θα μείνουν κλειστά.

«Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025, με απόφαση του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ Δήμου Ωραιοκάστρου), δεν θα λειτουργήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών».

Η ανακοίνωση του δήμου Λαγκαδά:

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά, σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Ομοίως, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 2025, τα σχολεία όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) του δήμου, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, θα παραμείνουν κλειστά.

Στο Δήμο Χαλκηδόνος, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις δημοτικές κοινότητες Ακροποτάμου, Προχώματος, Βαθυλάκκου, Νέας Μεσημβρίας και Ξηροχωρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Στο Δήμο Βόλβης, θα είναι κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς τα ΚΔΑΠ και οι Παιδικοί Σταθμοί του δήμου Βόλβης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Κλειστά θα παραμείνουν, σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, όλα τα σχολεία στο Δήμο Σιντικής στις Σέρρες.

Με απόφαση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρας Μητλιάγκα, ο παιδικός σταθμός και το δημοτικό σχολείο της Κοινότητας Ορεινής, θα παραμείνουν κλειστά, σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου) θα μείνουν κλειστές εξαιτίας της χιονόπτωσης και της επιδείνωσης του καιρού, που με βάση το μετεωρολογικό δελτίο, προβλέπεται να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί παιδικοί – βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, οι μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρριανών (ν. Ροδόπης)

Και ο Δήμος Ξάνθης γνωστοποιεί ότι, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης καθώς και ο Παιδικός Σταθμός Σταυρουπόλεως θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, για την προστασία και την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Για τον υπόλοιπο Δήμο Ξάνθης, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν προς το παρόν την ανάγκη για διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Νομός Τρικάλων

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 οι Σχολικές μονάδες του ορεινού όγκου του Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα τα σχολεία της Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελάτη και τα Στουρναρέικα, με απόφαση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Μαράβα, εξαιτίας της ισχυρής χιονόπτωσης και του παγετού που πλήττει την περιοχή.

Μετέωρα

Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων, με απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης και της μεγάλης πτώσης της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Χρυσομηλιά, Αμπέλια, Οξύνεια, Αγιοφύλλο, Ασπροκκλησιά και Παναγία και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Αμπέλια και Οξύνεια.

Με απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα για σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 τα σχολεία τόσο της Α/Βάθμιας όσο και της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης στην Κοινότητα Λιβαδίου θα παραμείνουν κλειστά.Το ίδιο ισχύει και για τον Παιδικό Σταθμό.

Έβρος

Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα στους ορεινούς οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου, Αγριάνης και Σιδηρούς του Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής: Λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Σουφλίου.

Οι Σχολικές Μονάδες, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου, Αγριάνης και Σιδηρούς σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστές.

Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου και Κυπρίνου του δήμου Ορεστιάδας

Κλειστά λόγω της πυκνής χιονόστρωσης θα είναι σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δημοτικές ενότητες Τριγώνου και Κυπρίνου του δήμου Ορεστιάδας.

Δήμος Πύδνας Κολινδρού

«Ως Δήμαρχος Δήμος Πύδνας – Κολινδρού , έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής μας κοινότητας, αποφάσισα την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή μας.

Η απόφαση αυτή αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την προστασία των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

Καλώ όλες και όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα δυσμενή φαινόμενα» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος.

Δήμος Παιονίας

Με απόφαση του Δημάρχου Παιονίας, οι σχολικές μονάδες του δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Ειδικό σχολείο Γουμένισσας και ΚΔΑΠ) θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ( χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες), σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και την ενημέρωση που έχει λάβει ο Δήμος από την αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η πρόγνωση για αύριο, Τρίτη 14/1

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα νότια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα στα βόρεια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7, στο Αιγαίο θυελλώδεις βορειοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Θα κυμανθεί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από 04 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 09 έως 14, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15/1

Στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τη δυτική), τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση στα ανατολικά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα νότια ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες με γρήγορη εξασθένηση, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια και τα κεντρικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16/1

Στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική) νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17/1

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ στα θαλάσσια. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.