Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν έως και την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου.

Από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν ενώ ο παγετός, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, θα συνεχιστεί για το επόμενο τριήμερο.

Αναλυτικά:

1. Τη Δευτέρα 13-01-2025

α) Βροχές - καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες και την Εύβοια.

β) Χιόνια

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

2. Την Τρίτη 14-01-2025

α) Βροχές - καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά και νότια), τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα τις Κυκλάδες.

β) Χιόνια

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία).

γ) Άνεμοι

Στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και στα βόρεια 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.