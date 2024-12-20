Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η ΕΜΥ.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

Α. Από σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 20-12-2024) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών, την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Το Σάββατο (21-12-2024) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική Πελοπόννησο, τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου (περιοχή Κεφαλονιάς-Ζακύνθου), την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου-Ικαρίας), τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια).

Β. Από σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 20-12-2024) και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (21-12-2024) στη δυτική και τη νότια Ελλάδα θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων (αρχικά νοτιοδυτικοί και βαθμιαία βορειοδυτικοί).

Την Κυριακή (22-12-2024) ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα και η ένταση των ανέμων δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ, αλλά τη Δευτέρα (23-12-2024) αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά.

Πηγή: skai.gr

