Καιρός: Έρχονται «λευκά» Χριστούγεννα και κρύο - Βροχές και καταιγίδες σήμερα

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες μέρες με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις ανέμους που θα ξεκινήσουν από σήμερα ενώ βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν «λευκά Χριστούγεννα».

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Παρασκευή (20-12-2024) το απόγευμα και αύριο Σάββατο (21-12-2024) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Από σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 20-12-2024) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών, την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Το Σάββατο (21-12-2024) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική Πελοπόννησο, τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου (περιοχή Κεφαλονιάς-Ζακύνθου), την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου-Ικαρίας), τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια).

Από σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 20-12-2024) και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (21-12-2024) στη δυτική και τη νότια Ελλάδα θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων (αρχικά νοτιοδυτικοί και βαθμιαία βορειοδυτικοί).

Την Κυριακή (22-12-2024) ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα και η ένταση των ανέμων δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ, αλλά τη Δευτέρα (23-12-2024) αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα δυτικά και μετά το απόγευμα κατά τόπους και σε ανατολικές περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά, που πιθανώς στα βορειοδυτικά να είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί και σταδιακά στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-12-2024 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και το νότιο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης και της Εύβοιας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί που στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπερνά στα κεντρικά και τα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς και στα νοτιότερα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

