Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-02-2024

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές που από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα ενταθούν.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

