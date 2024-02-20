Λογαριασμός
Τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Οι τοπικές βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή η θερμοκρασία σε άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Στα νησιά του Α Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και  στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Β με την ίδια ένταση.  Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 13 βαθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές έως  15 με 17 βαθμούς .

Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , και βαθμιαία την Κρήτη και τις Σποράδες και θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο.  Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α – ΝΑ  4 με 6  μποφόρ, και στο Αιγαίο Α -  ΒΑ  3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα Δυτικά.

Τέλος Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Κ και Ν και την Παρασκευή στα Δ , και το Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.   Συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής.  Άνεμοι:  ΒΑ  3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά περιόδους. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
