Καιρός σήμερα: Συννεφιά και τοπικές μπόρες - Πτώση της θερμοκρασίας

Αστατο καιρό με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, προβλέπει για την Παρασκευή η ΕΜΥ. Το βράδυ ο καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στη Μακεδονία και από το μεσημέρι και στη Θράκη. Το βράδυ τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά και το νότιο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στην ανατολική Πελοπόννησο θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αστατος με τοπιικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και είναι πιθανό στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-05-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι αργά το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονες.

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές πλην της κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-06-2025

Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.