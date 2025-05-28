Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στη Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4, το πρωί στα κεντρικά τμήματα 5 και πιθανώς τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θράκη μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στος Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

