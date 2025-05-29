Λογαριασμός
Αρκετές βροχές αύριο Παρασκευή περιορίζονται στα ανατολικά το Σάββατο. Βελτίωση από την Κυριακή και από τη Δευτέρα άνοδος της θερμοκρασίας.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη .  Από το μεσημέρι στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά  6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς.  

Την Παρασκευή Συννεφιά  παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και κυρίως στην Α  Πελοπόννησο και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην  υπόλοιπη χώρα , ενώ βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση 

Το  Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το βράδυ  θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο  τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα , ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  Αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει  και κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και  μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά  που από το  μεσημέρι  θα αυξηθεί  και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές η μπόρες  κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς 

