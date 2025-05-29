Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Από το μεσημέρι στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και κυρίως στην Α Πελοπόννησο και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα , ενώ βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

Το Σάββατο , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Α και Ν , που το βράδυ θα περιοριστούν σημαντικά. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα , ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα Αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές η μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

