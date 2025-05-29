Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια και τις Σποράδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και την Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες από βόρειες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στην Κρήτη και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις απο το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Σποράδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές η όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις βραδινες ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-05-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ στα δυτικά βαθμιαία από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές έως τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-05-2025

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές μέχρι αργά το απόγευμα ενώ τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη θα συνεχίσουν και την νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-06-2025

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.