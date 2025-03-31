Καιρός σήμερα: Σφοδρή κακοκαιρία – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα από το μεσημέρι στις Κυκλάδες, από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και την Εύβοια και από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου).

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά έως 8 μποφόρ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στις περισσότερες ανατολικές περιοχές. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους επικίνδυνα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στις Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα νοτιοανατολικοί 5 με 6 και από το απόγευμα στις ανατολικές Κυκλάδες 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στην περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου, θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία στα νοτιότερα τμήματα 5 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 ενισχυόμενοι από τις πρωινές ώρες σε 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία ανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-04-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια έως τις πρωινές ώρες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου) έως το απόγευμα και στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα έως το βράδυ. Στη δυτική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν, στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια κυκλωνικοί με ίδια ένταση, ενώ στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου θα έιναι νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-04-2025

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα θα είναι το πρωί τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν, στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια μεταβλητοί 3 με 4, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Απο το απόγευμα στα ανατολικά θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.