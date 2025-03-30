Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων εξέδωσε η ΕΜΥ, με κόκκινη προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως και το πρωί της Τετάρτης (02-04-25) στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα:

Α. Στις Κυκλάδες από το μεσημέρι της Δευτέρας (31-03-25) μέχρι από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Β. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου) από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως και το απόγευμα της Τρίτης (01-04-25).

Γ. Στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Δ. Στα Δωδεκάνησα την Τρίτη (01-04-25) από τις πρώτες πρωινές έως και τις βραδινές ώρες.

Ε. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

✔️⚠️Κόκκινη Προειδοποίηση

✅Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως και το πρωί της Τετάρτης (02-04-25) στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι…

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή τo επιχειρησιακό σχέδιο, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

