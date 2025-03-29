Άστατος σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Άστατος θα είναι σήμερα, Σάββατο ο καιρός σε όλη τη χώρα με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στο Αιγαίο και μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 βαθμούς και στα ανατολικά και τα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Άστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και στη δυτική Μακεδονία από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στη νότια Πελοπόννησο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Άστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στη δυτική Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Άστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

