Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σε όλη τη χώρα κατά διαστήματα θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στην ανατολική και νότια χώρα και το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται στα δυτικά από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και στη δυτική Μακεδονία από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στη νότια Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση απο το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και, αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του

ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θεσσαλία πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη νοτιοανατολική χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπολοιπες περιοχές θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιοανατολικά το πρωί τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

