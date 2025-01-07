Σήμερα Τρίτη Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, το Α και Ν και τη Θράκη. Το βράδυ στο Β Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς , Κυκλάδες , Κρήτη , Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς .

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και πιθανόν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα ασθενών βροχών στα Δ , το Α και Ν Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, και θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος την Παρασκευή Στα δυτικά, το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές . Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Ν 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

