Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι B - ΒΔ στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς.

Πέμπτη Τοπικές Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κ την Α Μακεδονία , τη Θράκη πιθανώς να είναι έντονα. Βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Β 3 με 5 και τοπικά στο Β. Ιόνιο και το Α. Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς .

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ και Β του νομού. Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ , στα Α πρόσκαιρα 6 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

