Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο σήμερα Πέμπτη.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά στα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φθάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 20 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στη Θράκη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 5 έως 14 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και τοπικά στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα βόρεια 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-01-2024

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βορειοδυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στα βορειοανατολικά. Στα δυτικά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φθάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 20 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κατά τόπους τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

