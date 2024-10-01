Λογαριασμός
Χωρίς σημαντικές βροχές μέχρι την Παρασκευή. Περισσότερες και εντονότερες βροχές το Σ/Κ. Νοτιάδες από την Πέμπτη , σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι Β – ΒΔ  4 με 6 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 7. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26  και τοπικά 27 βαθμούς.  

Την  Τετάρτη σχεδόν αίθριος καιρός.  Οι Άνεμοι Β – ΒΔ  3 με 5  μποφόρ    Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δ -  ΒΔ   Άνεμοι Νότιοι 4 με 6  μποφόρ  , την Παρασκευή στο Ιόνιο τοπικά 7  Η Θερμοκρασία : θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  . Άνεμοι: Β  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Αίθριος. Άνεμοι: ΒΔ 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

