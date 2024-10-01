Σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δ - ΒΔ Άνεμοι Νότιοι 4 με 6 μποφόρ , την Παρασκευή στο Ιόνιο τοπικά 7 Η Θερμοκρασία : θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αίθριος. Άνεμοι: ΒΔ 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

