Θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στο Ιόνιο, το Θερμαϊκό, τις Σποράδες και τη θάλασσα Κυθήρων τις πρώτες πρωινές ώρες με σταδιακή εξασθένηση προβλέπει η ΕΜΥ.

Στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών βροχών κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.



Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για τη εποχή. Δε θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 20 με 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτική η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος. Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τις πρώτες πρωινές ώρες 8 με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και στα βορειότερα τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών κατά τόπους.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στο Θερμαϊκό τοπικά 8 με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 01-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοανατολικά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.