Από αύριο Τρίτη οι άνεμοι εξασθενούν , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα , για ασθενείς τοπικές  βροχές , μέχρι το απόγευμα , στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι Β – ΒΔ  6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26   βαθμούς.  

Την Τρίτη και την Τετάρτη Δεν αναμένονται βροχές , σχεδόν αίθριος καιρός.  Οι Άνεμοι την Τρίτη στο ΝΑ Αιγαίο θα πνέουν  Β και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Την Τετάρτη μέχρι 5 μποφόρ , η έντασή τους.   Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ΒΔ   Άνεμοι Νότιοι 4 με 6  μποφόρ  Θερμοκρασία : θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Β  5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.  Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη  συννεφιά  Άνεμοι: ΒΔ  6 με 7 με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι.  Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς 

