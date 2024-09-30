Σήμερα Δευτέρα Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα , για ασθενείς τοπικές βροχές , μέχρι το απόγευμα , στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι Β – ΒΔ 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη Δεν αναμένονται βροχές , σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι την Τρίτη στο ΝΑ Αιγαίο θα πνέουν Β και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Την Τετάρτη μέχρι 5 μποφόρ , η έντασή τους. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ΒΔ Άνεμοι Νότιοι 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία : θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Β 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά Άνεμοι: ΒΔ 6 με 7 με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

