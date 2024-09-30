Σήμερα Δευτέρα Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα , για ασθενείς τοπικές βροχές , μέχρι το απόγευμα , στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι Β – ΒΔ 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς.
Την Τρίτη και την Τετάρτη Δεν αναμένονται βροχές , σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι την Τρίτη στο ΝΑ Αιγαίο θα πνέουν Β και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Την Τετάρτη μέχρι 5 μποφόρ , η έντασή τους. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ΒΔ Άνεμοι Νότιοι 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία : θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Αττική
Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Β 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά Άνεμοι: ΒΔ 6 με 7 με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς
- Καιρός σήμερα: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους
- Επιδείνωση καιρού: Που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία - Οδηγίες προστασίας από τους θυελλώδεις ανέμους
- Έκτακτο ΕΜΥ: Ισχυροί άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως αύριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.