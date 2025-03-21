Καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη την Παρασκευή σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ.



Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβητοί 2 με 3 και στις Σποράδες από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 0 (μηδέν) έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-03-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοπες περιοχές θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα δυτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-03-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 και από το απόγευμα στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

