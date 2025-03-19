Λογαριασμός
Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες , τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Από αύριο η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Μέχρι το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά , , την Εύβοια στις Κυκλάδες και τη Β Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά -  ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ  στο Ιόνιο 4 με 6  μποφόρ , στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά και  βόρεια ηπειρωτικά έως 11 με 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο  γενικά αίθριος καιρός , με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία σε άνοδο , και οι βοριάδες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Β   5 με 7 από το απόγευμα στα Α 8 με 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Β   4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς 

