Σήμερα Τετάρτη Μέχρι το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά , , την Εύβοια στις Κυκλάδες και τη Β Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 11 με 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς.

Την Πέμπτη , την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός , με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία σε άνοδο , και οι βοριάδες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: Β 5 με 7 από το απόγευμα στα Α 8 με 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

