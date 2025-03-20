Σήμερα Πέμπτη Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 με 8 , με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 16 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός , οι Άνεμοι την Παρασκευή Β στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και στα ΝΑ , τοπικά 7 , με περαιτέρω εξασθένηση. Το Σάββατο οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β – ΒΔ. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 μποφόρ , από το απόγευμα στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 3 με 5 και στα Α 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

