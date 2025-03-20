Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ανεβαίνει κι άλλο το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ  στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 με 8 , με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 16  βαθμούς.

Την  Παρασκευή και το Σάββατο  γενικά αίθριος καιρός , οι Άνεμοι την Παρασκευή Β  στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και στα ΝΑ , τοπικά 7 , με περαιτέρω εξασθένηση. Το Σάββατο οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Β – ΒΔ.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  3 με 5 μποφόρ , από το απόγευμα στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β   3 με 5 και  στα Α 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15  βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 14 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark