Καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας - Με καιρικές εκπλήξεις η 25η Μαρτίου

Γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές προβλέπει για τον καιρό την Πέμπτη η ΕΜΥ. Στην Κρήτη τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 15 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 (μείον 4) έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τιο μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα πέσουν λίγα χιόνια.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβητοί 2 με 3 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 0 (μηδέν) έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-03-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.



