Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία από σήμερα Δευτέρα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους.

Συγκεκριμένα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς, στο Ιόνιο τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμεονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γυρώ ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 31 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

