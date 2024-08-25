Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά και τα κεντρικά τους 37 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35, στο Ιόνιο τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός αλλά με αυξημένες νεφώσεις στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο οπότε τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόνησσο και τη Θράκη τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπερωτικά τους 32 με 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο τους 31 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-08-2024

Αρχικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις μόνο στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-08-2024

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινες ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά με βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

