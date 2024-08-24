Στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες το Σάββατο 24/08. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η θερμοκρασία στην Πελοπόννησο έφτασε τους 40.6 °C (Σκάλα Μεσσηνίας) και στη Στερεά Ελλάδα τους 39.4 °C (Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ενώ σημειώνονται και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως φαίνεται στις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 234 από τους 510 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~46%) και τους 37 °C σε 90 σταθμούς (ποσοστό ~18%).

