Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Για αύριο, Κυριακή, μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά, δυτικά και νότια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες .

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς και στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά, δυτικά και νότια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά .

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, στο Ιόνιο τους 33 με 34, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο τους 31 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός αλλά με αυξημένες νεφώσεις στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο οπότε τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα της Θράκης, στη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-08-2024

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες και στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά με βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

