Καιρός σήμερα: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα προβλέπει για την Πέμπτη η ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4, και τοπικά στο Ιόνιο νότιοι 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς και στα νότια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 και στη δυτική Μακεδονία από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην ανατολική Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 και στις Σποράδες από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις και τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-01-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (περιοχή Ικαρίας - Σάμου) και τα Δωδεκάνησα τις απογευματινές και βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

