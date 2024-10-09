Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και όμβροι. Από το απόγευμα σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και το μεσημέρι-απόγευμα στα κεντρικά και νότια θαλάσσια τμήματα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα σταδικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

